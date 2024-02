Presto frutta e verdura albanese alimenterà gli scaffali dei negozi Coop. Keystone

Coop punta sull'Albania come nuovo Paese importatore di frutta e verdura per risolvere i problemi di approvvigionamento. Lo ha indicato il direttore generale Philipp Wyss in un'intervista pubblicata oggi dalle testate di Tamedia.

Pomodori, cetrioli, zucchine, fragole e mandarini albanesi andranno ad aggiungersi a quelli provenienti dalla Spagna. I contratti con i produttori balcanici dovrebbero essere firmati questa primavera.

L'enorme consumo d'acqua è un grosso problema per la Spagna, motivo per cui il grande distributore elvetico ha cercato delle alternative. Anche la Grecia e la Romania sono possibili opzioni. Un terzo dei terreni agricoli rumeni giace incolto. «Tuttavia, per ragioni storiche, è difficile ottenere pezzi di terra più grandi», ha precisato Wyss.

Anche le materie prime, come il cacao, vengono prodotte all'estero: «A causa dei prezzi molto alti di questi ingredienti, aumenteremo alcuni prezzi dei prodotti che li contengono», ha dichiarato. Sono attualmente in corso trattative con i fornitori per far fronte alle loro richieste di prezzo.

sifr, ats