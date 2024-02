Impossibile pagare con Twint o con le carte bancarie. Keystone

Al momento in numerosi supermercati Coop di tutta la Svizzera è impossibile pagare senza contanti a causa di un guasto: il problema riguarda sia i pagamenti elettronici con carte che quelli con Twint.

Un portavoce di Coop ha confermato a Keystone-ATS una notizia in questo senso diffusa in serata da diversi media online.

Per ora – ha aggiunto – non è chiaro quanto durerà l'interruzione: i tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per trovare una soluzione.

tl, ats