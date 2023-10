Novità in vista per i clienti di Coop. Keystone

In futuro Coop offrirà anche prodotti bancari: due istituti, Hypothekarbank Lenzburg e Glarner Kantonalbank (banca cantonale di Glarona, GLKB) hanno annunciato stamane una cooperazione con il gigante del commercio al dettaglio.

Ulteriori dettagli saranno resi noti al momento del lancio ufficiale dei servizi, hanno indicato i promotori. Entrambe le società finanziarie in questione sono quotate alla borsa svizzera.

Come si ricorderà, in passato Coop ha avuto una propria banca – Banca Coop, appunto, dal 1995 con questo nome – controllata però per la maggioranza dalla Basler Kantonalbank (BKB), la banca cantonale di Basilea Città.

Nel 2017 Banca Coop ha cambiato nome in Banca Cler e l'anno successivo è stata rilevata completamente dalla BKB.

hm, ats