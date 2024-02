La CPI era stata fortemente voluta dal Parlamento (immagine d'archivio) Keystone

Il rapporto finale della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sull'operato delle autorità federali nell'ambito dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2024.

«Inizialmente si prevedeva di concludere tutte le audizioni entro la sessione primaverile» delle Camere federali, hanno annunciato oggi i servizi del Parlamento. Tuttavia, «a causa della loro notevole portata, le restanti audizioni, comprese quelle scritte, saranno svolte verosimilmente entro maggio 2024», viene precisato.

Stando alle ultime informazioni fornite dalla CPI, nelle 15 sedute tenutesi finora, la commissione si è concentrata in particolare sul modo in cui le autorità hanno gestito la crisi dal suo inizio nell'estate del 2022 e durante la sua fase acuta di metà marzo del 2023.

Nei prossimi mesi la CPI dedicherà la propria attenzione a quanto avvenuto a partire dal 2015, tra cui l'attuazione e l'ulteriore sviluppo della legislazione «too big to fail» (TBTF), la gestione dei rischi e l'individuazione tempestiva delle situazioni di crisi.

Non si conoscono ancora dettagli sostanziali

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi di Credit Suisse esaminerà in particolare il periodo dal 2015 fino al completamento della fusione d'urgenza di Credit Suisse con UBS. Il mandato della CPI è quello di indagare sulla gestione delle autorità competenti in relazione alla fusione in termini di legalità, opportunità ed efficacia. La CPI deve poi presentare i risultati delle sue indagini al Parlamento in un rapporto.

La Commissione analizza i documenti rilevanti e tiene audizioni. L'elenco comprende rappresentanti del Consiglio federale, del Dipartimento delle finanze, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS). La CPI non divulgherà ulteriori dettagli a causa dell'obbligo del segreto a cui è sottoposta.

Due nuovi membri della CPI

Dopo le elezioni, la CPI ha dovuto sostituire due suoi membri non rieletti. Il Consigliere agli Stati Matthias Michel (PLR/ZG) ha sostituito Claude Bauer (PLR/NE), mentre il Consigliere nazionale Beat Flach (PVL/AG) ha sostituito Roland Fischer (PVL/LU).

Secondo le sue stesse informazioni, la Commissione ha assegnato finora cinque mandati esterni e ha definito altri due mandati che affiderà a servizi esterni. Queste informazioni sono importanti per valutare la gestione delle autorità.

