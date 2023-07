Stando alla stampa è in corso un esodo presso Credit Suisse: già 10'000 dipendenti avrebbero abbandonato la banca. Keystone

Altra partenza eccellente in seno a Credit Suisse: se ne va Andreas Gerber, responsabile del comparto clientela commerciale e membro della direzione di CS Svizzera.

Il dirigente lascerà la banca «e in un primo momento si concederà una pausa», si legge in un comunicato odierno. Interpellato dall'agenzia Awp un portavoce dell'istituto non ha voluto fornire ulteriori dettagli sui motivi della sua uscita di scena.

Gerber, che vanta 34 anni di servizio dapprima per la Banca Popolare Svizzera (istituto rilevato nel 1993 dall'allora Credito Svizzero) e poi appunto per CS, sarà sostituito da Daniel Hunziker, che assumerà la funzione accanto al suo attuale ruolo di responsabile dei clienti istituzionali. Da parte sua Hunziker è in forza all'azienda dal 2002.

Secondo quanto sostenuto qualche giorno or sono dal Financial Times, Credit Suisse impiega attualmente 42'000 dipendenti, cioè 10'000 in meno di quelli che aveva in organico a fine dicembre 2022: un bancario su cinque avrebbe quindi già mollato gli ormeggi. La società nel frattempo acquisita da UBS non ha voluto commentare queste cifre.

hm, ats