La clientela asiatica sta tornando in forze. Keystone

Sono state 419'400 le persone trasportate nei primi sei mesi dell'anno sullo Jungfraujoch, luogo faro delle Alpi bernesi: oltre il doppio della prima parte dell'anno scorso, ancora interessata dalla pandemia, ma ancora l'11% in meno dello stesso periodo del 2021.

Quell'anno era peraltro stato da record: il punto commercializzato a livello turistico con l'espressione «Top of Europe» era stato visitato da oltre 1 milione di ospiti.

I dati semestrali sono stati diffusi stamani da Jungfraubahn, la società bernese che gestisce la ferrovia della Jungfrau e diversi impianti di risalita nella regione. I ricavi si sono attestati a 133 milioni (+35% annuo), l'utile operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) ha fatto un balzo del 65% a 63 milioni, mentre il profitto netto è passato da 15 a 35 milioni, arrivando a livelli da primato e superiori anche del 46% a quelli dello stesso periodo del 2019.

Le indicazioni in questione si sono rivelate musica per le orecchie degli azionisti: il titolo Jungfraubahn è arrivato in giornata a guadagnare oltre il 4%. Dall'inizio di gennaio la performance è del +26% e di tutto rispetto è pure l'andamento sull'arco di tre anni: +24%.

Jungfraubahn Holding è una società nata, nella sua struttura odierna, nel 1994. La vera e propria ferrovia della Jungfrau è entrata in funzione nel 1912: la stazione sullo Jungfraujoch, a 3454 metri, è la più alta d'Europa.

hm, ats