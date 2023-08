Crescono le nuove immatricolazioni in Svizzera, in particolare nella categoria delle propulsioni "alternative". (Immagine d'archivio). Keystone

In Svizzera le nuove immatricolazioni sono aumentate del 17,3% in luglio su base annua. In tutto, 27'470 veicoli a motore si sono riversati sulle strade, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Nella principale categoria, ovvero quella delle auto da turismo, l'incremento ha raggiunto il 19,4%. Se la domanda per i mezzi a motore è risultata in discesa (-6%), i diesel sono stati più ricercati (+4%). Decisi progressi si registrano nelle cosiddette motorizzazioni alternative: l'elettrico è salito dell'82% su base annua, l'ibrido del 47% e l'ibrido ricaricabile del 4%.

Le nuove immatricolazioni sono progredite anche per quel che riguarda le moto (+7,3%) così come per i veicoli previsti per il trasporto merci (+31,6%).

Da gennaio a luglio, 206'616 mezzi sono stati messi in circolazione, un dato pari ad un +10,3% su base annua.

ol