Apple torna a far parlare di sé. Keystone

Apple finisce nel mirino dei media e dei clienti per Savings, il suo ultimo prodotto – non tecnologico – lanciato ad aprile in collaborazione con la banca Goldman Sachs.

Il nuovo servizio finanziario della casa di Cupertino (che si somma ad Apple Pay, Apple Card e Apple Pay Later e per ora è attivo solo negli Usa) assicura sulle somme depositate un rendimento «stellare» del 4,15%: tuttavia il sistema sarebbe poco efficiente, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, che ha raccolto le testimonianze di clienti che hanno avuto difficoltà a trasferire i propri soldi o che hanno visto il denaro «scomparire» per diversi giorni nel corso di una transazione.

Le critiche seguono il grande successo raccolto dal servizio al suo lancio, con 1 miliardo di dollari depositati dai clienti di Apple Savings nei primi quattro giorni dopo il debutto ufficiale, avvenuto il 17 aprile, e 240'000 conti aperti nella prima settimana.

Alle critiche sui ritardi Goldman Sachs ha risposto evidenziando come i processi siano stati pensati «per aiutare a proteggere i conti dei clienti»: la risposta al nuovo servizio «è stata eccellente e oltre le nostre aspettative», si legge in una dichiarazione riportata dal WSJ. «La grandissima maggioranza dei clienti non registra ritardi nel trasferimento dei propri fondi», riferisce l'istituto.

SDA