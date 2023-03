Utile in sensibile aumento per CSS nel 2022

Quello di CSS è un marchio ben conosciuto in Svizzera. Keystone

Il gruppo assicurativo CSS ha conseguito un utile di 177 milioni di franchi nel 2022, in sensibile aumento rispetto ai 110 milioni dell'anno precedente. I premi sono saliti del 3% a 6,7 miliardi.

«In un contesto di calo del potere d'acquisto, di volatilità dei mercati finanziari e di costi elevati delle prestazioni la CSS ha dimostrato la sua capacità di resistenza», affermano i vertici in un comunicato odierno.

Fondato nel 1899 e con sede a Lucerna, il gruppo CSS è leader del mercato dell'assicurazione malattia di base, con 1,5 milioni di clienti (1,7 milioni considerati tutti i comparti), in flessione di 11'000 nei dodici mesi in esame. È presente in tutta la Svizzera con 98 agenzie e ha in organico 2800 persone.

hm, ats