Brutte notizie per gli automobilisti cubani. Keystone

Il prezzo della benzina a Cuba registrerà un aumento di oltre il 500%, a partire dal 1 febbraio.

Il prezzo di un litro di benzina passerà da 25 pesos cubani (20 centesimi di franco ) a 132 (circa 1,10 franchi), che equivalgono a un incremento del 528%, ha annunciato il ministro delle finanze e dei prezzi, Vladimir Regueiro.

Il governo, che sovvenziona la quasi totalità dei servizi e dei beni di base consumati dai cubani, ha delineato a dicembre un insieme di misure per invertire la crisi economica che attraversa il paese. Secondo le stime ufficiali, il prodotto interno lordo (Pil) si è contratto fino al 2% nel 2023, mentre l'inflazione ha chiuso al 30%. L'esecutivo ha anche approvato un'espansione del bilancio pubblico per il 2023 per aumentare il deficit fiscale del 44%, che secondo gli analisti equivale a circa il 15% del Pil.

Alla fine del mese scorso, le autorità hanno ammesso che non era sostenibile continuare a vendere carburante a prezzi «sovvenzionati». «Il paese non può mantenere il prezzo del carburante, che è il più economico del mondo se confrontato con i prezzi di altri stati», ha sostenuto il ministro dell'economia Alejandro Gil.

SDA