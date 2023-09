Decathlon continua l'espansione in Svizzera. Keystone

Lo specialista in articoli sportivi Decathlon continua la sua espansione in Svizzera: entro metà novembre è prevista l'apertura di quattro nuove filiali a Bienne (BE), Martigny (VS), Davos (GR) e Berna.

Per quel che riguarda Bienne e Berna sono previsti negozi del formato cosiddetto «City», con una superficie fra i 350 e i 420 metri quadrati, si legge in un comunicato odierno della stessa Decathlon.

A Martigny si faranno invece le cose in grandi con un punto vendita «Cristal» di 3000 metri quadrati, mentre a Davos aprirà un «Mountain Store» di 720 metri quadrati.

