È proseguita la ripresa post-pandemia di DER Touristik Suisse.

L'operatore viaggi – a cui fanno capo per esempio i marchi Kuoni e Helvetic Tours – ha realizzato nel 2023 un fatturato di 590 milioni di franchi, il 22% in più dell'anno precedente. Il valore rappresenta il 90% dei ricavi conseguiti nel 2023 pre-Covid.

Alcuni segmenti di attività, che avevano particolarmente sofferto per le restrizioni sanitarie, si sono nettamente ripresi, come il comparto delle crociere e le destinazioni a lungo raggio in Asia e America Latina, spiega la società in un comunicato odierno.

Il gruppo ha fatto anche significativi passi avanti in materia di redditività: al riguardo non sono però state pubblicate cifre.

Al capitolo prospettive, la dirigenza confida in un altro anno di successo, visto il livello di prenotazioni definito solido registrato finora nel 2024.

DER Touristik Suisse fa risalire le sue origini al 1906, quando l'imprenditore Alfred Kuoni (1874-1943) aprì la prima agenzia di viaggio a Zurigo. Oggi il gruppo gestisce una rete di 70 agenzie in tutta la Svizzera. La sede dell'impresa è a Zurigo Altstetten e l'organico complessivo supera i 1000 dipendenti.

