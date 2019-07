Deutsche Bank: a rischio 20'000 impieghi

Cattive notizie in vista per i dipendenti della banca tedesca. Source: KEYSTONE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

«Deutsche Bank è un giocatore da 'top league' e ora deve porsi l'obiettivo di rimanere» nella massima serie. Lo ha detto il ministro dell'economia tedesco, Peter Altmaier parlando alla Bild am Sonntag, secondo quanto riporta Bloomberg.

L'istituto potrebbe annunciare già in giornata, dopo la riunione del consiglio di amministrazione, la maxi-ristrutturazione messa a punto dal presidente della direzione Christian Sewing.

Secondo le indiscrezioni il piano potrebbe prevedere tagli per 18-20mila posti, a partire dalla divisione dell'investment banking e dagli uffici di Londra e New York, e cessioni fino a 80 miliardi di euro, con conseguenti perdite da coprire per 5 miliardi, che andrebbero a ridurre l'indice di patrimonio cet1, ma il cui livello sarebbe tale da non richiedere nuove risorse con un aumento di capitale.