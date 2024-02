Deutsche Bank è un colosso finanziario di importanza europea. Keystone

Deutsche Bank ha registrato un utile prima delle imposte di 5,7 miliardi di euro per l'intero 2023, in crescita del 2% rispetto al 2022. I ricavi sono saliti del 6% a 28,9 miliardi.

L'istituto finanziario tedesco ha proposto 1,6 miliardi di distribuzione di capitale agli azionisti, annunciando nel contempo un piano per la riduzione di 3500 posti di lavoro.

Le spese non legate agli interessi sono state pari a 21,7 miliardi, in aumento del 6%, con una crescita guidata principalmente dai costi non operativi di 1,1 miliardi rispetto a 474 milioni del 2022. Il rapporto cost/income è pari al 75% nel 2023, stabile rispetto al 2022.

«La nostra performance nel 2023 sottolinea la forza della nostra strategia di 'global hausbank' aiutando i nostri clienti ad affrontare una situazione economica incerta», commenta il Ceo Christian Sewing.

«Abbiamo raggiunto il profitto prima delle imposte più alto degli ultimi 16 anni, abbiamo realizzato una crescita ben superiore al target e abbiamo mantenuto la nostra attenzione sulla disciplina dei costi investendo in aree chiave.»

«La nostra forte generazione di capitale ci consente di accelerare le distribuzioni agli azionisti: ciò ci dà la ferma fiducia che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi per il 2025».

