Per i giovani cinesi delle aree urbane non è sempre facile trovare un impiego. Keystone

Il tasso di disoccupazione dei giovani cinesi di età compresa tra 16 e 24 anni ha raggiunto un nuovo massimo in giugno, salendo al 21,3%, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) pubblicati oggi.

Questo tasso, che ha continuato ad aumentare negli ultimi mesi, si era attestato in maggio al 20,8%. Per l'intera popolazione la quota dei senza lavoro è rimasta stabile al 5,2% in giugno, lo stesso livello del mese prima.

Va peraltro ricordato che gli indicatori sulla disoccupazione in Cina non danno un quadro completo della situazione, perché i dati vengono rilevati solo nelle aree urbane.

SDA