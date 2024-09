Nel mese di agosto sono state registrate 180’236 persone in cerca d'impiego, pari a 1097 in più rispetto a luglio (foto simbolica) Keystone

Il tasso di disoccupazione in Svizzera è leggermente aumentato ad agosto, salendo al 2,4% dal 2,3% di luglio.

SDA

Il numero di persone senza lavoro è progredito nell'arco di un mese di 3638 unità a 111'354. Su base annua il loro numero è aumentato di 21’473 unità. Lo ha comunicato oggi la Segretaria di Stato dell'economia (Seco).

Stando alle informazioni della Seco, nel mese in rassegna sono state registrate complessivamente 180’236 persone in cerca d'impiego, pari a 1097 in più rispetto a luglio e 27’919 in più di un anno prima persone (+18,3%). Nel mese di agosto 2024 il tasso di persone in cerca d'impiego è rimasto invariato al 3,9%.

rw