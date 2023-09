DKSH è un marchio ben noto del commercio internazionale. Keystone

DKSH si espande in Nuova Zelanda: la multinazionale del commercio e dei servizi con sede a Zurigo e attiva in larghissima parte in Asia rileva CS&Co, la più grande società di distribuzione di prodotti di bellezza del paese australe.

L'operazione rafforza le capacità della divisione beni di consumo in un comparto in crescita, spiega l'azienda elvetica in un comunicato odierno. CS&Co è una società che distribuisce prodotti per la cura della pelle, dei capelli, della salute e della casa: vanta 45 anni di esperienza e ha in portafoglio circa 50 marchi, che generano un fatturato netto annuo equivalente a 35 milioni di franchi, con una solida redditività, precisa DKSH.

Il gruppo integrerà completamente l'impresa neozelandese e i suoi dipendenti nelle sue attività esistenti. La transazione – di cui non sono stati comunicati gli aspetti finanziari – dovrebbe concludersi nel quarto trimestre ed è soggetta a determinate condizioni.

DKSH è una realtà che si inserisce nel solco della tradizione imprenditoriale elvetica in Asia. Fondata nel 1865 e quotata dal 2012 alla borsa svizzera, DKSH è presente in 37 paesi, con la stragrande maggioranza delle succursali nel continente asiatico. Dà lavoro a 32'600 persone. Nel 2022 ha generato un fatturato di 11,3 miliardi di franchi.

