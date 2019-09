Verso il voto all'Eurocamera sulla nomina di Lagarde

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/e7972995-826c-4c52-a3f3-ba6faa270010.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/e7972995-826c-4c52-a3f3-ba6faa270010.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/e7972995-826c-4c52-a3f3-ba6faa270010.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/e7972995-826c-4c52-a3f3-ba6faa270010.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/e7972995-826c-4c52-a3f3-ba6faa270010.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/e7972995-826c-4c52-a3f3-ba6faa270010.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una Lamborghini firmata da Papa Francesco nel novembre 2017 è stata acquistata all'asta da un ceco al prezzo di 900'000 euro (circa 984'000 franchi). Il Papa aveva ricevuto in regalo questa edizione speciale del modello Huracan, ma ha preferito venderla a fini benefici. 200'000 euro dei proventi della vendita dovrebbero essere destinati ad Haiti, devastata nel 2010 da un terremoto.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/1d0e677b-3ea4-471a-a37d-308493c06b87.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/1d0e677b-3ea4-471a-a37d-308493c06b87.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/1d0e677b-3ea4-471a-a37d-308493c06b87.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/1d0e677b-3ea4-471a-a37d-308493c06b87.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/1d0e677b-3ea4-471a-a37d-308493c06b87.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/1d0e677b-3ea4-471a-a37d-308493c06b87.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Protesta infiammata: un manifestante lancia una bomba Molotov durante una manifestazione antigovernativa vicino al palazzo del governo a Hong Kong.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/ead4fe01-5df9-4d02-8d25-7be78026a40d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/ead4fe01-5df9-4d02-8d25-7be78026a40d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/ead4fe01-5df9-4d02-8d25-7be78026a40d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/ead4fe01-5df9-4d02-8d25-7be78026a40d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/ead4fe01-5df9-4d02-8d25-7be78026a40d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/ead4fe01-5df9-4d02-8d25-7be78026a40d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il peggio è passato: Hertha, una giovane orsa polare, gioca con l'acqua all'interno del suo recinto allo zoo di Berlino. Giunto ormai ai nove mesi d'età, l'animale pesa ora 85 chili. Hertha avrebbe così superato la fase critica.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/cd00e229-6cdb-4a6d-a869-a6e6c7c9da89.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/cd00e229-6cdb-4a6d-a869-a6e6c7c9da89.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/cd00e229-6cdb-4a6d-a869-a6e6c7c9da89.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/cd00e229-6cdb-4a6d-a869-a6e6c7c9da89.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/cd00e229-6cdb-4a6d-a869-a6e6c7c9da89.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/cd00e229-6cdb-4a6d-a869-a6e6c7c9da89.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Capo in visita: il segretario generale dell’ONU António Guterres (a sinistra) sorvola a bordo di un elicottero della marina le isole Abacos (Bahamas) devastate dall'uragano Dorian.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/eb704365-f03b-46d0-ab82-7f8dcb40509f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/eb704365-f03b-46d0-ab82-7f8dcb40509f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/eb704365-f03b-46d0-ab82-7f8dcb40509f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/eb704365-f03b-46d0-ab82-7f8dcb40509f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/eb704365-f03b-46d0-ab82-7f8dcb40509f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/eb704365-f03b-46d0-ab82-7f8dcb40509f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Incidente aereo a terra: due aerei danneggiati in seguito ad un incidente avvenuto all'aerodromo di Hahnweide, vicino Kirchheim, nel Baden-Wurtemberg. Come riportato dalla polizia, il fatto si è verificato durante un raduno di aerei da collezione, nel corso del quale un apparecchio del costruttore Jodel si è scontrato con un Cessna in fase di decollo. Diverse persone sono rimaste ferite nell'incidente.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/f81b2ac1-251a-4ea3-8ff0-ee77f0eeb38f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/f81b2ac1-251a-4ea3-8ff0-ee77f0eeb38f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/f81b2ac1-251a-4ea3-8ff0-ee77f0eeb38f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/f81b2ac1-251a-4ea3-8ff0-ee77f0eeb38f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/f81b2ac1-251a-4ea3-8ff0-ee77f0eeb38f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/f81b2ac1-251a-4ea3-8ff0-ee77f0eeb38f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La tartaruga di mare «Splinter» giace, con un bastone infilzato nel collo, su di un tavolo operatorio della clinica veterinaria «The Turtle Hospital», a Marathon, in Florida. La testuggine di 70 chilogrammi è stata rinvenuta su una scogliera al largo di Key Largo - intrappolata in una rete da pesca. Durante un intervento d'urgenza, i medici della clinica veterinaria sono riusciti ad estrarre dal collo della tartaruga il bastone lungo circa 90 centimetri, che le aveva attraversato metà del corpo.<br/>Immagine: Handout The Turtle Hospital/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/a930c199-f36c-4b2e-a2bd-0ffcfeb5d86e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/a930c199-f36c-4b2e-a2bd-0ffcfeb5d86e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/a930c199-f36c-4b2e-a2bd-0ffcfeb5d86e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/a930c199-f36c-4b2e-a2bd-0ffcfeb5d86e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/a930c199-f36c-4b2e-a2bd-0ffcfeb5d86e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/a930c199-f36c-4b2e-a2bd-0ffcfeb5d86e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un camion ha perso otto tonnellate di riso in un incidente sull’autostrada A8 nel Saarland, in Germania, che ha dovuto essere temporaneamente chiusa.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/8ecfde3d-3879-4d07-905d-6d3e63136492.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/8ecfde3d-3879-4d07-905d-6d3e63136492.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/8ecfde3d-3879-4d07-905d-6d3e63136492.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/8ecfde3d-3879-4d07-905d-6d3e63136492.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/8ecfde3d-3879-4d07-905d-6d3e63136492.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/8ecfde3d-3879-4d07-905d-6d3e63136492.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Sulle rotaie e nell’oscurità: questi nuovi binari portano al tunnel dell’Eichenberg sulla linea Hannover-Göttingen.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/ab757c18-465b-4130-86e3-0f694909b3fb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/ab757c18-465b-4130-86e3-0f694909b3fb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/ab757c18-465b-4130-86e3-0f694909b3fb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/ab757c18-465b-4130-86e3-0f694909b3fb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/ab757c18-465b-4130-86e3-0f694909b3fb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/ab757c18-465b-4130-86e3-0f694909b3fb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Lawrence Brooks, un veterano statunitense della Seconda Guerra Mondiale, ha ricevuto un grosso bacio sulla guancia. Ha appena festeggiato il suo 110esimo compleanno.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/09e6a8d5-9fa4-4192-ae0c-c670ec2177ee.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/09e6a8d5-9fa4-4192-ae0c-c670ec2177ee.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/09e6a8d5-9fa4-4192-ae0c-c670ec2177ee.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/09e6a8d5-9fa4-4192-ae0c-c670ec2177ee.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/09e6a8d5-9fa4-4192-ae0c-c670ec2177ee.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/09e6a8d5-9fa4-4192-ae0c-c670ec2177ee.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un piccolo aereo ha effettuato un catastrofico atterraggio a Bowie, nello stato del Maryland, sull’autostrada 50. Secondo la polizia, il pilota avrebbe cercato di raggiungere un aerodromo vicino, ma senza successo.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/924a94c1-a1d6-48c4-9a5b-d675816ec090.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/924a94c1-a1d6-48c4-9a5b-d675816ec090.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/924a94c1-a1d6-48c4-9a5b-d675816ec090.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/924a94c1-a1d6-48c4-9a5b-d675816ec090.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/924a94c1-a1d6-48c4-9a5b-d675816ec090.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/924a94c1-a1d6-48c4-9a5b-d675816ec090.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un'antica tradizione: gli indù si tuffano nell'acqua ad Ahmedabad durante l’ultimo giorno di «Ganesh Chaturthi», il festival in onore del «compleanno» di Ganesh, il dio della fortuna dalla testa di elefante.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/fd531e7a-8447-4b8c-bd1c-9606abed001d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/fd531e7a-8447-4b8c-bd1c-9606abed001d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/fd531e7a-8447-4b8c-bd1c-9606abed001d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/fd531e7a-8447-4b8c-bd1c-9606abed001d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/fd531e7a-8447-4b8c-bd1c-9606abed001d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/fd531e7a-8447-4b8c-bd1c-9606abed001d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Speyer, in Germania, un automobilista di 37 anni è stato arrestato e probabilmente finirà dietro le sbarre. L'uomo è già noto alla polizia per i suoi 150 casi di guida senza patente valida. Per ogni percorso, gli sono stati aggiunti due punti nello schedario centrale delle contravvenzioni a Flensburg. Per di più, l’automobilista, che nel frattempo ha accumulato 373 punti, avrebbe recentemente fatto domanda con successo per un posto di autista con una patente di guida italiana non valida. La polizia, che ha colto l'uomo in flagrante, ha sequestrato il suo SUV Audi Q7 del valore di 35.000 euro (circa 38.000 franchi).<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a5fc22f4-48a5-41f8-9e53-ffae08cc4cf4.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a5fc22f4-48a5-41f8-9e53-ffae08cc4cf4.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a5fc22f4-48a5-41f8-9e53-ffae08cc4cf4.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a5fc22f4-48a5-41f8-9e53-ffae08cc4cf4.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a5fc22f4-48a5-41f8-9e53-ffae08cc4cf4.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a5fc22f4-48a5-41f8-9e53-ffae08cc4cf4.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il fiume Clariano è poi straripato: alcune automobili sono state trasportate via dall'acqua e si sono dovute evacuare alcune case. Il servizio meteorologico spagnolo ha lanciato il livello di allerta massimo in alcune regioni.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/f3d4f59a-6606-480a-a046-a3fd6928a8f7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/f3d4f59a-6606-480a-a046-a3fd6928a8f7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/f3d4f59a-6606-480a-a046-a3fd6928a8f7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/f3d4f59a-6606-480a-a046-a3fd6928a8f7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/f3d4f59a-6606-480a-a046-a3fd6928a8f7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/f3d4f59a-6606-480a-a046-a3fd6928a8f7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Fioritura indesiderata: in Ungheria, nel lago Balaton, il più grande lago interno dell’Europa centrale, si sta verificando dalla fine di agosto una proliferazione di alghe insolitamente abbondante. I sospetti degli scienziati riguardano il fosforo che potrebbe essere arrivato nel lago Balaton tramite il fiume Zala.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/ccf58ce5-d98d-4d02-a3a9-3630343cfbff.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/ccf58ce5-d98d-4d02-a3a9-3630343cfbff.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/ccf58ce5-d98d-4d02-a3a9-3630343cfbff.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/ccf58ce5-d98d-4d02-a3a9-3630343cfbff.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/ccf58ce5-d98d-4d02-a3a9-3630343cfbff.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/ccf58ce5-d98d-4d02-a3a9-3630343cfbff.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Conseguenza della carenza di carburante: la gente si aggrappa a un autobus terribilmente affollato a causa dei gravi problemi di traffico causati dalla carenza di carburante a L’Avana (Cuba).<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a78fed8e-dac4-43d1-bf37-1ec7db0f7086.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a78fed8e-dac4-43d1-bf37-1ec7db0f7086.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a78fed8e-dac4-43d1-bf37-1ec7db0f7086.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a78fed8e-dac4-43d1-bf37-1ec7db0f7086.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a78fed8e-dac4-43d1-bf37-1ec7db0f7086.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/a78fed8e-dac4-43d1-bf37-1ec7db0f7086.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In una brutta posizione: a Lichtenfels, in Germania, un falco completamente disorientato è rimasto intrappolato dietro la griglia di un’auto. L’animale ha potuto essere liberato solo grazie all’intervento di uno specialista venuto da un rifugio per rapaci e di un meccanico automobilistico.<br/>Immagine: dpa/Polizeinspektion Lichtenfels</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/50290411-8a71-41a1-a95a-0cec9d76fafc.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/50290411-8a71-41a1-a95a-0cec9d76fafc.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/50290411-8a71-41a1-a95a-0cec9d76fafc.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/50290411-8a71-41a1-a95a-0cec9d76fafc.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/50290411-8a71-41a1-a95a-0cec9d76fafc.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/50290411-8a71-41a1-a95a-0cec9d76fafc.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Immagine satellitare di un naufragio: questo scatto fornito da Maxar Technologies mostra il cargo Golden Ray capovoltosi a largo delle coste dello Stato americano della Georgia. Una volta tratti in salvo gli ultimi quattro marinai ancora intrappolati nello scafo, la domanda che molti si pongono è come abbia fatto il porta-container lungo 200 metri a perdere l'equilibrio tanto facilmente.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/84e3375f-1421-4092-a9bd-250586a5496c.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/84e3375f-1421-4092-a9bd-250586a5496c.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/84e3375f-1421-4092-a9bd-250586a5496c.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/84e3375f-1421-4092-a9bd-250586a5496c.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/84e3375f-1421-4092-a9bd-250586a5496c.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/84e3375f-1421-4092-a9bd-250586a5496c.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Amore per la cultura? Il Primo ministro britannico Boris Johnson siede in mezzo ad un gruppo di scolari nella zona sud-ovest di Londra. Johnson ha lanciato un'iniziativa nell'ambito dell'istruzione che consentirebbe di aprire fino a 30 nuove scuole gratuite.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/d74d4aba-8333-4b3d-b157-4b6bae2e8861.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/d74d4aba-8333-4b3d-b157-4b6bae2e8861.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/d74d4aba-8333-4b3d-b157-4b6bae2e8861.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/d74d4aba-8333-4b3d-b157-4b6bae2e8861.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/d74d4aba-8333-4b3d-b157-4b6bae2e8861.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/d74d4aba-8333-4b3d-b157-4b6bae2e8861.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A tappeto: terribilmente affaticato, questo giovane panda maschio giace disteso su di una bilancia nel parco zoologico Pairi Daiza, in Belgio, dove due cuccioli di panda sono nati lo scorso 8 agosto.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/c13ea533-0a07-40d5-860e-6d868a792998.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/c13ea533-0a07-40d5-860e-6d868a792998.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/c13ea533-0a07-40d5-860e-6d868a792998.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/c13ea533-0a07-40d5-860e-6d868a792998.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/c13ea533-0a07-40d5-860e-6d868a792998.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/c13ea533-0a07-40d5-860e-6d868a792998.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un'invasione di mucche: una mandria di bovini pascola sotto gli occhi di un allevatore in abito tradizionale. In occasione del Viehscheid di Bad Hindelang, in Germania, circa 700 mucche lasciano gli alpeggi per essere ricondotte a valle.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/9dc0f152-4e3d-4220-b922-7011c285f836.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/9dc0f152-4e3d-4220-b922-7011c285f836.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/9dc0f152-4e3d-4220-b922-7011c285f836.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/9dc0f152-4e3d-4220-b922-7011c285f836.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/9dc0f152-4e3d-4220-b922-7011c285f836.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/9dc0f152-4e3d-4220-b922-7011c285f836.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>11 settembre: in occasione del Tribute in Light, due fasci di luce che rappresentano le torri del World Trade Center distrutte negli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 si stagliano nel cielo di Lower Manhattan.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/d4dddae4-520b-4c30-8670-812c12694e18.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/d4dddae4-520b-4c30-8670-812c12694e18.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/d4dddae4-520b-4c30-8670-812c12694e18.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/d4dddae4-520b-4c30-8670-812c12694e18.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/d4dddae4-520b-4c30-8670-812c12694e18.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/d4dddae4-520b-4c30-8670-812c12694e18.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Bönen (Germania), un uomo ha scoperto un serpente costrittore all'interno di un cassonetto dell'immondizia. Si trattava di un pitone reale, lungo circa un metro, rannicchiato fra due sacchetti di plastica. In base alle informazioni fornite, l'uomo (30 anni) ha preferito giocare la carta della sicurezza prima di guardare una seconda volta e di scattare una foto alla sua incredibile scoperta. Subito dopo ha chiamato la polizia che sta cercando di scoprire come abbia fatto il rettile non velenoso a finire nella spazzatura. È stata presentata una denuncia penale contro il suo proprietario, la cui identità è ancora sconociuta.<br/>Immagine: Handout Polizei Unna/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/c90dea59-bb60-45d8-a761-a52c623b131a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/c90dea59-bb60-45d8-a761-a52c623b131a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/c90dea59-bb60-45d8-a761-a52c623b131a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/c90dea59-bb60-45d8-a761-a52c623b131a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/c90dea59-bb60-45d8-a761-a52c623b131a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/c90dea59-bb60-45d8-a761-a52c623b131a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Quasi come a Londra: in Cambogia un abitante su quattro vive minacciato dalla povertà, mentre i ricchi si stabiliscono in zone residenziali di lusso. Il fascino europeo è particolarmente apprezzato, come ad Euro Park, un complesso immobiliare della capitale Phnom Penh.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/1eb7d613-ac15-499d-ab7a-ee3681a70394.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/1eb7d613-ac15-499d-ab7a-ee3681a70394.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/1eb7d613-ac15-499d-ab7a-ee3681a70394.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/1eb7d613-ac15-499d-ab7a-ee3681a70394.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/1eb7d613-ac15-499d-ab7a-ee3681a70394.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/1eb7d613-ac15-499d-ab7a-ee3681a70394.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Via col vento: un cane doma un'onda in occasione del «Surf Dog A-Thon», un evento di beneficienza in California. Il quadrupede surfa per una buona causa: durante la manifestazione infatti vengono raccolte donazioni per un rifugio per animali del posto.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/85462868-b8c8-4cbf-b18c-aea7356a39e6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/85462868-b8c8-4cbf-b18c-aea7356a39e6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/85462868-b8c8-4cbf-b18c-aea7356a39e6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/85462868-b8c8-4cbf-b18c-aea7356a39e6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/85462868-b8c8-4cbf-b18c-aea7356a39e6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/85462868-b8c8-4cbf-b18c-aea7356a39e6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Salvati: la nave di salvataggio Ocean Viking ha tratto a bordo altri 34 migranti nel Mediterraneo. Secondo Medici senza frontiere e SOS Méditerranée, queste persone sono state salvate da una barca a vela a seguito delle cattive condizioni meteorologiche.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/acc4edd4-56ab-46e3-8eb1-3940704295d6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/acc4edd4-56ab-46e3-8eb1-3940704295d6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/acc4edd4-56ab-46e3-8eb1-3940704295d6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/acc4edd4-56ab-46e3-8eb1-3940704295d6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/acc4edd4-56ab-46e3-8eb1-3940704295d6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/acc4edd4-56ab-46e3-8eb1-3940704295d6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il fuoco è arrivato presto quest'anno: nella valle di Clarence, nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud, un pompiere osserva un imponente incendio boschivo. Temendo gli incendi violenti, diverse centinaia di persone hanno lasciato le loro case.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Gli abitanti del comune norvegese di Rauma si sono liberati di un peso: dopo cinque anni di attesa, una parte della montagna di Mannen ha finito per crollare nella notte fra giovedì e venerdì. Il sindaco Lars Olav Hustad ha pianto di sollievo. «Finalmente è calata la tensione!». La caduta di circa 50'000 metri cubi di roccia era attesa da anni. Nel corso degli ultimi cinque anni, alcuni abitanti avevano dovuto lasciare fino a 16 volte la propria casa situata ai piedi della montagna.<br/>Immagine: dpa/Ørn E. Borgen/NTB scanpix</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Violenza poliziesca: un agente della polizia indiana colpisce alcuni musulmani sciiti che hanno tentato di partecipare ad una processione religiosa.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Portato dal vento: un camion rovesciatosi su di un'autostrada nella prefettura di Chiba, vicino Tokyo, in seguito al passaggio del tifone Faxai.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Fiamme all'orizzonte: la spessa coltre di fumo generata da un incendio boschivo scurisce il cielo della Gold Coast nelle Queensland, in Australia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una «canicola» nel vero senso della parola: la fine della stagione estiva è stata inaugurata anche nella piscina all'aperto di Washington. Alcune strutture hanno ormai aperto le porte anche agli amici a quattro zampe per un «dog swim day».<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Muscoli tesi: alcuni culturisti mostrano i loro muscoli cosparsi di olio abbronzante in occasione dei campionati di fitness e culturismo nella regione autonoma zhuang del Guangxi, in Cina.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Nel villaggio di Dobcross, nel nord dell'Inghilterra, l'autista di un camion è finito fuori strada mentre faceva una curva. Ha distrutto un monumento in pietra in onore di un archeologo del posto e ha terminato la sua corsa proprio in mezzo a due case, rimaste lievemente danneggiate nell'impatto. Il monumento commemorativo era stato recentemente ricostruito dopo essere stato colpito già cinque anni fa da un altro camion.<br/>Immagine: Dukas</p>" } ]