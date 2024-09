L'economia elvetica si espande ulteriormente. Keystone

L'economia svizzera accelera leggermente: nel secondo trimestre il prodotto interno lordo (Pil) al netto degli eventi sportivi è salito dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti, a fronte del +0,3% osservato nel primo trimestre e nell'ultima parte del 2023.

SDA

Il dato diffuso oggi dalla Segreteria di stato dell'economia (Seco) conferma la prima stima che la medesima entità aveva pubblicato a metà agosto.

Gli esperti della Confederazione parlano di un'espansione economica «leggermente al di sopra della media», dovuta alla forte crescita dell'industria farmaceutica. La domanda interna è stata invece debole.

I dati sono come detto spurgati dai grandi eventi sportivi, che hanno un impatto importante perché in Svizzera hanno sede diverse ricchissime federazioni internazionali: se non si tiene conto di questa correzioni il Pil è salito dello 0,7% nel secondo trimestre, contro il +0,5% dei primi tre mesi e il +0,3% di ottobre-dicembre dell'anno scorso.

ats