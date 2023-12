Elon Musk Keystone

Elon Musk chiede il licenziamento immediato di Bob Iger, numero uno della Disney, dopo che anche la casa di Topolino ha deciso di sospendere gli spot pubblicitari su X per i commenti antisemiti del fondatore della Tesla.

«Bob Eiger – ha scritto Musk su Facebook sbagliando probabilmente di proposito il modo in cui si scrive il cognome – pensa che sia figo fare pubblicità accanto a contenuti che parlano di sfruttamento di minori, davvero una persona di principi».

A riguardo cita un articolo di Cnbc che parla di un'azione legale del procuratore generale del New Mexico che accusa Facebook e Instagram di favorire gli abusi sessuali sui minori. In un post separato ha invocato il suo licenziamento affermando che con le sue scelte sta portando Disney al collasso.

Da parte di Iger ancora nessun commento. Al DealBook Summit, evento annuale del New York Times che chiama a raccolta le elite del mondo culturale, politico ed economico, Iger ha spiegato la scelta di sospendere la pubblicità su X. «Sappiamo che Elon è straordinario sotto molti aspetti. Ma con la posizione che ha preso pubblicamente, abbiamo ritenuto che essere associati a X non andava bene per noi».

