Emergenza fame in Kenya, niente dazi sull'importazione di mais

Il Kenya manca di cibo. Keystone

Il governo keniano consentirà l'importazione di colture geneticamente modificate e di mais non-Ogm in esenzione doganale per i prossimi sei mesi nel tentativo di arginare la grave emergenza alimentare.

È quanto ha annunciato sul suo profilo Twitter ieri il ministro per il commercio, investimenti e industria, Moses Kuria.

«In considerazione della situazione alimentare del paese, firmerò gli strumenti per consentire l'importazione senza dazi di mais Ogm e non per i prossimi sei mesi», ha scritto Kuria.

Il Kenya, per volere del presidente William Ruto, il mese scorso ha tolto il divieto su produzione ed importazione di tutti i prodotti Ogm dopo una sospensione di dieci anni.

SDA