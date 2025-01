Emmi è una realtà sempre più internazionale. Keystone

Fatturato in aumento nel 2024 per Emmi: il colosso lattiero-caseario lucernese ha contabilizzato ricavi per 4,4 miliardi di franchi, in progressione del 2,5% rispetto all'anno prima.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

La crescita organica – cioè al netto delle acquisizioni e delle dismissioni, nonché spurgata dagli effetti dei cambi – si è attestata al 2,4%, vale a dire superiore all'1-2% che l'azienda si era posta come obiettivo, sottolinea la dirigenza in un comunicato odierno. La progressione delle vendite è stata particolarmente forte nei mercati considerati chiave di Brasile, Cile, Messico e Stati Uniti, nonché nelle nicchie strategiche del caffè pronto da bere, dei dessert premium e dei formaggi speciali.

«Grazie a un'ampia accelerazione nella seconda metà dell'anno, il gruppo ha raggiunto una buona crescita organica nel 2024», afferma la Ceo Ricarda Demarmels, citata nella nota. «Interamente guidata dai volumi, essa riflette l'attuazione coerente della strategia e il forte posizionamento sul mercato con marchi e concetti innovativi in nicchie attraenti, nonché l'equilibrio del portafoglio di prodotti e paesi», aggiunge la manager grigionese con studi all'università di San Gallo e alla Queen’s University di Kingston, in Canada.

I dati sulla redditività saranno diffusi il 26 febbraio: nel frattempo l'impresa conferma però di puntare a un risultato operativo Ebit compreso fra 295 e 315 milioni. Intanto le novità odierne sono state accolte bene in borsa: il titolo Emmi nel pomeriggio guadagnava il 5%. Sull'arco di un anno la performance rimane però negativa nella misura del 17%.

Fondata nel 1907 attraverso l'unione di 62 cooperative della regione lucernese, Emmi negli ultimi 20 anni si è internazionalizzata e oggi circa il 75% dei circa 12'000 dipendenti lavorano all'estero. Il gruppo ha 72 unità produttive in 13 paesi: in Svizzera è presente nei Grigioni (a Landquart e a Bever), ma non in Ticino. Dal dicembre 2004 l'impresa è quotata alla borsa di Zurigo.