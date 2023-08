Quando, a metà luglio, sono stati pubblicati i dati provvisori dei primi sei mesi, non erano ancora state pubblicate le cifre dell'utile netto. Keystone

Utile in calo nel primo semestre dell'anno per Ems-Chemie: rispetto allo stesso periodo del 2022, il gruppo grigionese attivo nel campo delle specialità chimiche ha registrato una diminuzione del 13,6% a 247 milioni di franchi, indica un comunicato diramato stamani.

Secondo i risultati definitivi del semestre, il fatturato netto consolidato è sceso del 7,9% a 1,18 miliardi di franchi e il risultato operativo (EBIT) del 13,7% a 280 milioni di franchi. A metà luglio, Ems-Chemie aveva fornito le stesse cifre su base provvisoria.

In merito alle prospettive, il gruppo non fornisce nuove indicazioni. In luglio Ems-Chemie prevedeva vendite nette e un risultato operativo inferiori all'anno precedente. Nel 2022, la società aveva raggiunto un fatturato di 2,44 miliardi di franchi e un risultato operativo di 611 milioni.

ns