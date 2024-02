Con una quota di produzione dello 0,3% dell'elettricità consumata in Svizzera, l'energia eolica è costantemente relegata all'ultimo posto nella classifica europea (foto d'archivio) Keystone

Il parco eolico svizzero ha prodotto 169 milioni di chilowattora di elettricità lo scorso anno: si tratta del 12,5% in più del record precedente registrato nel 2022.

Lo ha comunicato oggi Suisse Eole, aggiungendo che tale produzione copre il consumo di circa 153'000 persone, ossia più del numero di abitanti di Losanna.

Lo scorso autunno la Svizzera è stata colpita da diverse tempeste il che ha permesso alle turbine eoliche di produrre un massimo di elettricità, si legge nella nota. È il caso, ad esempio, del parco eolico di Peuchapatte (JU), che ha prodotto 17,1 milioni di chilowattora (kWh) nel 2023, il 43% in più rispetto alle previsioni, un record assoluto.

Anche le due turbine eoliche di Saint-Brais (JU) e le sedici del Mont-Crosin (BE) hanno segnato dei record con una produzione rispettivamente di 9,6 milioni de kWh (38% più del previsto) e 91,1 milioni de kWh (30% più del previsto).

Inoltre, tutte e sei le turbine eoliche di Sainte-Croix (VD) sono ora collegate alla rete. Ci si può quindi attendere un'altra produzione record dalle turbine eoliche svizzere nel 2024, viene sottolineato.

Resta il fatto che la Svizzera è ancora molto indietro, lamenta Suisse Eole. Con una quota di produzione dello 0,3% dell'elettricità consumata in Svizzera, l'energia eolica è costantemente relegata all'ultimo posto nella classifica europea. «Ciò è dovuto alla lentezza delle procedure», sottolinea Lionel Perret, direttore di Suisse Eole, citato nel comunicato.

La quota di energia eolica in Europa era del 19% nel 2023. Secondo energy-charts.info, il 34% della produzione di elettricità in Germania è stata generata da turbine eoliche terrestri. Tale quota era del 14% in Austria e dell'11% in Francia come anche in Italia. «Eppure il vento non si ferma ai confini, ed è ora che la Svizzera ne approfitti», afferma Suisse Eole.

