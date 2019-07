Erdogan caccia governatore banca centrale

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva più volte criticato la banca centrale per la «resistenza» dimostrata nel taglio dei tassi. Source: Keystone/AP Pool Presidential Press Servi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rimosso a sorpresa il governatore della Banca centrale Murat Cetinkaya, sostituendolo con il suo vice Murat Uysal. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg riportando un decreto presidenziale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

La rimozione, che non potrà che confermare i dubbi dei mercati rispetto all'indipendenza dell'istituto centrale visti i nuovi poteri assunti dal presidente dopo le ultime elezioni, avviene a pochi giorni dalla riunione di politica monetaria della banca in programma per il 25 luglio: Erdogan aveva in più occasioni criticato la banca centrale per la «resistenza» dimostrata nel taglio dei tassi. Il mese scorso, per esempio, il presidente aveva sottolineato come il tasso turco al 24% fosse «inaccettabile».

Il mandato di Cetinkaya sarebbe dovuto scadere alla fine del 2020.