Prima di andare in pensione si dovrà lavorare più a lungo, secondo l'esperta. Keystone

L'età del pensionamento è destinata a essere aumentata senza problemi fra un decennio, perché a decidere saranno cittadini-votanti sempre più vecchi.

È la tesi di Veronica Weisser, esperta di previdenza presso UBS, che ai giovani consiglia fin da subito un risparmio in azioni, mentre a mariti e mogli suggerisce di curare la loro relazione, poiché le conseguenze finanziarie di una rottura sono importanti.

«Fondamentalmente abbiamo un buon sistema in termini di struttura previdenziale con i tre pilastri, di per sé ha le caratteristiche fondamentali di qualcosa che è sostenibile a lungo termine», esordisce l'esperta in un'intervista pubblicata oggi dal portale Cash.

«In un confronto internazionale, tuttavia, ci troviamo a metà strada, non stiamo né particolarmente bene né particolarmente male», aggiunge. «Una sedia con tre gambe ha bisogno di tutti e tre i sostegni. Il secondo pilastro domina in termini di importi versati, l'AVS svolge un ruolo molto importante in termini di sicurezza di base e nel terzo pilastro abbiamo la massima libertà come individui».

«Penso che lavoreremo più a lungo»

Politicamente si cerca sempre di rafforzare il primo pilastro, anche se la compensazione dell'inflazione funziona molto bene. «Le rendite AVS progrediscono strutturalmente più dell'inflazione nel lungo periodo. Abbiamo quindi un aumento costante del potere d'acquisto: quello delle pensioni minime è oggi più che sestuplicato rispetto a quando l'AVS è stata introdotta nel 1948. Inoltre, non paghiamo più queste pensioni per una media di 13 anni, ma di 24. Abbiamo registrato un forte aumento delle pensioni senza adeguarne il finanziamento. Le promesse esistenti devono essere finanziate prima di aumentare ulteriormente le pensioni».

«Penso che lavoreremo più a lungo», si dice convinta la dottoressa in economia. «Tuttavia, probabilmente non siamo ancora al punto in cui c'è una maggioranza politica a favore di questo cambiamento». La pressione finanziaria – chiede il giornalista di Cash – deve diventare ancora più forte?

«No, è la struttura per età che deve cambiare ancora di più», risponde l'intervistata. «Già oggi due terzi delle persone che votano hanno più di 50 anni: se due terzi avranno più di 60 anni, molto probabilmente voteranno a favore di un aumento dell'età pensionabile. Tra dieci anni questo non sarà più un problema».

A soffrire saranno quindi i giovani

A soffrire saranno quindi i giovani. «Sì, ma va anche detto che i giovani saranno in pensione ancora più a lungo, anche se l'età pensionabile aumenta». I lavoratori devono quindi attivarsi.

«Esiste una semplice regola empirica che ogni giovane dovrebbe seguire, se possibile, vi mette al sicuro e vi permette di rilassarvi: a partire dal primo stipendio, il 10-15% del vostro salario lordo dovrebbe essere investito mensilmente in azioni, soprattutto attraverso il terzo pilastro. Questo vi consentirà di mantenere il vostro tenore di vita anche in età avanzata».

L'esperta fornisce anche indicazioni per coloro che si trovano nella mezza età (diversi conti 3a, eccetera), per poi fornire un'ultima indicazione riguardo alla relazione con il compagno o la compagna.

«Per la stragrande maggioranza delle persone vale la pena uscire mezz'ora prima dal lavoro e andare a comprare un mazzo di fiori per il proprio partner. I problemi relazionali hanno un costo elevato, soprattutto se vi sono in gioco bambini. A lungo termine le relazioni positive fanno bene alla salute e alle finanze».

Le difficoltà riguardano in particolare le coppie non sposate

Le difficoltà di previdenza riguardano in particolare le coppie non sposate. «A meno che entrambi i partner non siano impiegati almeno al 70%, la persona che lavora meno si trova in una brutta posizione. Spesso si spiega come ci si può tutelare in concubinato: questo è però molto costoso e di solito non viene fatto in modo adeguato. Al di là dei concetti romantici, il matrimonio in Svizzera resta quindi la soluzione migliore».

Non si può comunque stare tranquilli nemmeno sposandosi. «Un marito o una moglie non sono un piano pensionistico. Oltre il 40% dei matrimoni fallisce. Pertanto, entrambi i coniugi devono in ultima analisi essere in grado di provvedere a loro stessi. Le lunghe assenze dal mondo del lavoro sono sempre problematiche se non si riesce a raggiungere lo stesso livello salariale quando si torna a essere impiegati».

Ultimo consiglio, in questo caso per i lavoratori più anziani: evitare il pre-pensionamento. «Gli ultimi cinque anni di lavoro prima dell'età pensionabile sono responsabili di un terzo della rendita della cassa pensioni. Ciò è dovuto al tasso di conversione ridotto per il pensionamento anticipato e alla mancanza di contributi e interessi. Con pensionamento tre anni prima, il secondo pilastro è inferiore del 20-25%», fa presente Weisser. «È più sensato andare in pensione gradualmente: questo comporta anche dei vantaggi fiscali al momento del ritiro del capitale», conclude l'esperta.

hm, ats