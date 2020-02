L'euro scivola sotto la soglia di 1.06 franchi

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/24/73e9f133-0b54-4894-8d4f-7685f3ea6cac.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/24/73e9f133-0b54-4894-8d4f-7685f3ea6cac.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/24/73e9f133-0b54-4894-8d4f-7685f3ea6cac.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/24/73e9f133-0b54-4894-8d4f-7685f3ea6cac.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/24/73e9f133-0b54-4894-8d4f-7685f3ea6cac.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/24/73e9f133-0b54-4894-8d4f-7685f3ea6cac.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un mezzo speciale del peso totale di 430 tonnellate che attraversava il Paese dell’Ems in Germania si è improvvisamente fermato. Uno dei suoi due container lunghi 35 metri è, infatti, caduto in un fossato, il che ha portato all'arresto di tutto il convoglio. Non si sa perché il semirimorchio e il container si siano rovesciati. Non ci sono stati feriti.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Atmosfera pesante alle Canarie: due persone in costume di carnevale si intrattengono lungo un marciapiede di Santa Cruz de Tenerife avvolti da un'aria intrisa di polvere rossa. Il traffico aereo e le celebrazioni del carnevale nelle isole Canarie sono stati gravemente colpiti da una tempesta di sabbia e violente raffiche.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Un diavolo senza testa attende la sua vittima: un figurante si prepara ad entrare in azione durante la tradizionale sfilata del «Sühudi» nell'ambito del carnevale di Einsiedeln.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

In compagnia della paura: per timore del coronavirus, il traffico ferroviario è stato temporaneamente interrotto e due treni provenienti dall'Italia hanno dovuto fermarsi alla stazione del Brennero. Circa 500 passeggeri hanno aspettato per ore prima che le autorità austriache autorizzassero il proseguimento del viaggio.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Migliaia di oche: in Pennsylvania, i laghi della «Middle Creek Wildlife Management Area» ospitano stagionalmente decine di migliaia di oche delle nevi.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Al largo di Panama, la Guardia Costiera ha intercettato un sottomarino di fabbricazione artigianale di proprietà di un cartello colombiano della droga. Secondo le autorità, conteneva cinque tonnellate di droga, probabilmente destinata al mercato statunitense o europeo.
Immagine: HP Panama Ministry of Public Security

Cosa succede nel mondo?

Colonia in festa: un personaggio storico che troneggia sul municipio ha ricevuto in dono un naso rosso da clown in occasione del carnevale delle donne.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Spettacolo mondano: il Ballo dell'Opera di Vienna è stato inaugurato con l'arrivo delle 144 coppie di debuttanti. Più di 5000 ospiti hanno presenziato a questo evento festivo, nonostante il prezzo tutt'altro che abbordabile dei biglietti, venduti a partire da 315 euro (circa 335 franchi) e fino a un massimo di 23'600 euro (circa 25 mila franchi) per un palco.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Sulla terraferma: a Singapore, tre giovani anatre fischiatrici selvatiche si puliscono le piume, in piedi su delle foglie di ninfea, in uno stagno del parco «Gardens by the Bay».
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

A Becker, in Minnesota (Stati Uniti), è scoppiato un incendio sotto un gigantesco cumulo di rottami di automobili in un sito di riciclaggio. Non essendo stato possibile spegnere il fuoco, i veicoli sono stati rimossi pezzo per pezzo mediante gru trasportate sul posto.
Immagine: David Joles/Star Tribune/dpa

Cosa succede nel mondo?

Meglio restarsene al proprio tavolo! Il carnevale è inizio anche ad Arolla: due uomini che indossano il tradizionale costume di pellicce si riposano al tavolo di in un bar sotto lo sguardo perplesso di un cliente.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Collisione alla stazione di polizia: a Melbourne, in Australia, un uomo di 28 anni ha deliberatamente sfondato con la sua auto il garage di una stazione di polizia Miracolosamente, non ci sono feriti gravi. Conosciuto dai servizi di polizia, l'automobilista è stato arrestato– prima di colpire un agente alla testa.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Showgirl e politica a Las Vegas: prima del terzo voto delle primarie nello stato del Nevada, i candidati democratici all'investitura presidenziale si affrontano di nuovo in un dibattito televisivo. L'ex sindaco di New York Michael Bloomberg vi partecipa per la prima volta.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Si respira profondamente: alla vigilia di Maha Shivaratri, un Sadhu nepalese nei panni del dio scimmia Hanuman fuma della marijuana.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Vicino ad una caserma dei pompieri di Sunderland, in Inghilterra, è stata scoperta una federa contenente 15 serpenti del grano e un pitone. La settimana scorsa, 13 pitoni erano già stati depositati nello stesso luogo. Nonostante il freddo e i temporali, i rettili stavano sorprendentemente bene. Ora se ne cerca lo sventato proprietario.
Immagine: HO RSPCA

Cosa succede nel mondo?

In viaggio verso la libertà: un autobus che trasporta i passeggeri della Diamond Princess, la nave da crociera messa in quarantena a Yokohama, in Giappone, lascia il porto della città.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Variopinto: in occasione del suo 800º anniversario la cattedrale di Salisbury ospita uno spettacolo di suoni e luci chiamato «Sarum Lights».
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Riapertura di un'attrazione: una restauratrice a lavoro su di una porzione del pavimento della «Casa degli innamorati», sul sito dell'antica città romana di Pompei. L'edificio, vecchio di circa 2000 anni, è stato scoperto nel 1930 durante alcuni scavi. Danneggiato gravemente da un terremoto nel 1980 è stato poi chiuso per lungo tempo. Ha appena riaperto le porte.

Cosa succede nel mondo?

Paragone fra «specie»: una tartaruga ragno del Madagascar (Pyxis arachnoides) di soli tre giorni messa a confronto con una moneta da un euro allo zoo di Hannover. Il giovane animale con un motivo a forma di ragno sulla schiena pesava solo 10 grammi alla nascita. Questa rara specie è a rischio di estinzione.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

A Okayama, nell'ovest del Giappone, alcuni partecipanti al festival Saidai-ji Eyo tentano di impadronirsi di due bacchette di legno sacre. Chi ne recupera una diventa un «uomo fortunato».
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

La fatica di costruire un nido: una cicogna bianca, che trasporta nel becco il necessario per approntare il suo nido, vola verso casa sulla Hessisches Ried.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Enigma risolto: il mistero dell'incendio di un rimorchio agricolo avvenuto in una foresta vicino a Reitnau (Canton Argovia) è stato chiarito. Uno svizzero di 69 anni, originario della regione, si è costituito presso la polizia cantonale e ha dichiarato di aver dato fuoco al rimorchio per bruciare oggetti di scarto. In seguito, si sarebbe preoccupato di smaltire la carcassa metallica del veicolo bruciato sotto forma di ferraglia
Immagine: HP Kapo AG

Cosa succede nel mondo?

Visto da vicino: il virus SARS-CoV-2 (in arancione) immortalato insieme ad alcune cellule con un'istantanea scattata da un microscopio elettronico del dipartimento della sanità e dei servizi sociali degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati, attualmente oltre 72.000 persone sono infette e quasi 1.900 pazienti hanno perso la vita nella Cina continentale.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

A Okara, in Pakistan, un agricoltore attraversa con il suo carretto uno sciame di locuste lungo la strada. A causa di un'invasione di questi insetti, il governo ha decretato lo stato di emergenza. Le autorità temono per la sicurezza alimentare del paese a causa della voracità delle locuste.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Di male in peggio: la violenta tempesta Dennis ha riversato enormi quantità di pioggia in Gran Bretagna nel fine settimana. A Lindridge, il fiume Teme è straripato travolgendo con le sue acque un camion e un autobus.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Il presidente degli Stati Uniti sta per atterrare: l'Air Force One, con Donald Trump a bordo, passa davanti alla tribuna del Daytona International Speedway di Daytona Beach, in Florida, dove si svolge ogni anno la Daytona 500, una gara automobilistica di 500 miglia.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Di umore allegro: un bambino lancia coriandoli al carnevale di Santa Croce, in Svizzera.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Non è ancora finita: dopo la siccità e gli incendi boschivi che hanno colpito alcune zone dell'Australia, ultimamente si sono verificate anche tempeste e inondazioni. La prossima tempesta si sta già preparando nei cieli della metropoli di Sydney.
Immagine: Keystone