Ex capo sicurezza Twitter: «Gravi carenze, ingannate le autorità»

Non poche nuvole si stanno addensando nei cieli di Twitter. Keystone

I manager di Twitter hanno ingannato le autorità federali e il consiglio di amministrazione della società sulle «gravi carenze» nelle sue difese contro gli hacker e sui suoi sforzi per combattere lo spam.

La denuncia è dell'ex responsabile della sicurezza della società Peiter Zatko che descrive – secondo quanto riportato dal Washington Post – una società caotica, incapace di tutelare i suoi 238 milioni di utenti giornalieri, incluse le agenzie governative, i capi di Stato e altre figure pubbliche.

Intanto Twitter mette in guardia i suoi dipendenti: i bonus quest'anno potrebbero essere dimezzati rispetto alle iniziali attese.

Lo riportano i media americani, sottolineando come l'avvertimento è l'ultimo segnale in ordine temporale di come la società che gestisce l'omonima rete sociale stia stringendo la cinghia di fronte all'incertezza dell'azione legale di Elon Musk.

SDA