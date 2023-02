L'ex direttrice della SECO entrerà nel CdA di Nestlé

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch è stata per anni una figura importante dell'amministrazione pubblica federale: ora passa al settore privato. Keystone

L'ex direttrice della Segreteria di Stato dell'economia (Seco) Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch entrerà nel consiglio di amministrazione (CdA) di Nestlé. Aveva lasciato l'amministrazione federale l'anno scorso.

Stando a quanto comunicato oggi, giovedì, dalla multinazionale alimentare in margine alla presentazione dei suoi conti annuali, la 62enne verrà proposta all'assemblea degli azionisti del 20 aprile insieme a Rainer Blair, Ceo di Danaher Corporation, un gruppo americano specializzato in strumentazione medica e industriale. Dall'organo di sorveglianza uscirà per contro – dopo dieci anni – Eva Cheng.

Giurista di formazione, Ineichen-Fleisch ha una vasta esperienza nei settori della politica commerciale globale e delle organizzazioni internazionali, scrive l'azienda.

Oltre a essere stata numero uno della Seco (da inizio aprile 2011 a fine luglio 2022) è stata ambasciatrice svizzera e delegata per gli accordi commerciali, nonché capo negoziatore della Confederazione presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC/WTO).

Con i nuovi arrivi il Cda di Nestlé sarà composto da 15 membri. L'impresa sottolinea che si impegnerà ulteriormente per aggiungere continuamente esperienze e competenze diverse nell'organo di conduzione strategica, in particolare nei settori degli alimenti e delle bevande, della digitalizzazione, del marketing e della sostenibilità.

hm, ats