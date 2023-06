Il marchio Fairtrade Max Havelaar è ben conosciuto in Svizzera. Keystone

Bilancio 2022 in rosso per Fairtrade Max Havelaar, fondazione con sede a Zurigo che assegna uno speciale marchio ad articoli (attualmente circa 3000) prodotti secondo rigorosi criteri sociali ed ecologici e commercializzati in modo equo.

La società ha chiuso l'anno con una perdita netta di 947'000 franchi, a fronte dell'utile di 671'000 dell'anno precedente, emerge dal rapporto d'esercizio pubblicato giovedì.

Hanno pesato le perdite sugli investimenti finanziari e l'aumento dei costi. Complessivamente sono stati venduti prodotti per 913 milioni di franchi, con un fatturato per abitante di 104 franchi, 1% in meno del record del 2021.

Gli articoli del commercio equo e solidale garantiscono agli agricoltori e ai lavoratori di Africa, Asia e America Latina un reddito sicuro e migliori condizioni di lavoro, si legge in una nota. A causa delle attuali sfide del cambiamento climatico e dei requisiti normativi le aziende agricole sono peraltro soggette a costi aggiuntivi, fa notare la fondazione creata nel 1992.

hm, ats