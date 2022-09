Crescita a passo modesto, prosegue l'aumento dei prezzi

Crescita a passo "modesto", outlook debole con la domanda prevista in rallentamento nei prossimi 6-12 mesi e prosecuzione di aumenti "sostanziali" dei prezzi: sono le attuali condizioni economiche degli USA rilevate dalla Banca centrale. Keystone

Crescita a passo «modesto», outlook che resta debole con la domanda prevista in rallentamento nei prossimi 6-12 mesi, e prosecuzione di aumenti «sostanziali» dei prezzi: sono le attuali condizioni economiche degli Stati Uniti evidenziate nel rapporto della Fed.

Secondo il Beige Book della Federal Reserve, l'attività economica negli Stati Uniti è rimasta «stabile», crescendo a un passo «modesto» o «lieve» (ma il manifatturiero è cresciuto in molti distretti).

Il mercato del lavoro è cresciuto ad un ritmo tra il «modesto» e il «moderato». Nella ricerca della manodopera necessaria sono stati registrati alcuni miglioramenti. I salari sono in aumento.

Segnalati aumenti sostanziali dei prezzi in tutti i rami, in particolare per cibo, affitto, servizi pubblici e servizi di ospitalità. Se i costi di produzione e di costruzione sono rimasti elevati, i prezzi più bassi del carburante e il raffreddamento della domanda complessiva hanno alleviato le pressioni sui costi, in particolare sulle tariffe di spedizione merci.

Si prevede che le pressioni sui prezzi persistano almeno fino alla fine dell'anno

