L'edificio della Federal Reserve (foto d'archivio) Keystone

«Sette distretti hanno descritto un cambiamento netto minimo o nullo nei livelli complessivi di occupazione, mentre il ritmo di crescita dell'occupazione è stato descritto da modesto a moderato in quattro distretti».

Lo afferma la Fed nel Beige Book, il rapporto sulla stato dell'economia che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria.

Tuttavia, sottolinea la Fed, «quasi tutti i distretti hanno citato uno o più segnali di raffreddamento del mercato del lavoro come un numero di richieste più alto, tassi di turnover più bassi, assunzioni più selettive da parte delle imprese e un allentamento della pressione salariale».

Aziende di molti distretti prevedono «un allentamento delle pressioni salariali e un ulteriore calo della crescita salariale nel corso dell'anno prossimo».

Inoltre secondo quanto afferma la Fed nel Beige Book, l'aumento dei prezzi è sotto controllo. Sei distretti hanno riportato che i loro contatti hanno segnalato aumenti di prezzo lievi o modesti, e due notato aumenti moderati. Cinque distretti hanno inoltre notato che gli aumenti complessivi dei prezzi si sono attenuati in certa misura rispetto al periodo precedente, mentre altri tre non hanno indicato alcun cambiamento significativo nelle pressioni sui prezzi.

Le aziende nella maggior parte dei distretti hanno citato esempi di prezzi alla produzione stabili o in calo, soprattutto nel settori manifatturiero ed edilizio e maggiori sconti da parte dei concessionari di automobili.

I distretti hanno osservato anche che la maggiore sensibilità ai prezzi al consumo ha costretto i rivenditori a ridurre i propri margini di profitto e a respingere a loro volta gli sforzi dei loro fornitori per aumentare i prezzi. Aumenti dei premi per le assicurazioni su immobili e infortuni e per le assicurazioni sanitarie continuano ad avere un impatto sulla maggior parte delle aziende.

Tre distretti hanno notato che le loro aziende si aspettano un ulteriore rallentamento degli aumenti dei prezzi nel corso del prossimo anno, mentre le società di quattro distretti prevedono pochi cambiamenti.

SDA