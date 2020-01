Si allontana la minaccia di una recessione a medio termine dell'economia americana, secondo la Fed. Source: KEYSTONE/AP/DAVID GOLDMAN

Si allontana la minaccia di una recessione a medio termine dell'economia americana, anche per l'allentarsi delle tensioni commerciali, ma alcuni rischi per la crescita restano, come l'incognita della Brexit.

È quanto si legge nelle minute dell'ultima riunione della Fed, in cui si sottolinea come l'economia Usa continua a mostrarsi solida nonostante le tensioni globali.