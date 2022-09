FedEx lancia l'allarme recessione

FedEx ha lanciato un allarme sugli utili. Keystone

La società americana FedEx chiude alcuni dei suoi uffici e parcheggia i suoi aerei per far far fronte al calo del volume dei pacchi nel mondo.

Il colosso delle spedizioni annuncia risultati preliminari sotto le attese e ritira le sue stime sugli utili per l'esercizio fiscale 2023.

L'allarme ha affondato i titoli FedEx a Wall Street: le azioni arrivate a perdere fino al 22%. L'amministratore delegato della società, Raj Subramaniam, ha inoltre messo in guardia su una possibile recessione mondiale.

Gli effetti delle sue parole si sono sentiti anche in Svizzera: alla borsa di Zurigo il titolo del colosso della logistica Kühne+Nagel si è trovato in difficoltà.

SDA