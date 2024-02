Feldschlösschen vende vari tipi di bevande. Keystone

Fatturato in crescita nel 2023 per Feldschlösschen, il più grande birrificio e distributore di bevande della Svizzera.

I volumi di vendita sono infatti scesi del 2% rispetto all'anno precedente, mentre il giro d'affari è salito del 4%, ha indicato oggi – senza fornire cifre assolute – la società controllata dal gigante danese Carlsberg.

La crescita dei proventi è stata realizzata nonostante l'umore cupo dei consumatori e il calo del mercato della birra, che viene stimato al 4%, scrivono i vertici aziendali in un comunicato odierno. Particolarmente positivo è stato l'andamento delle vendite delle birre analcoliche, che segnano +10%.

Passi avanti sono stati compiuti anche in materia di sostenibilità. Per far fronte a un eventuale penuria di energia nel 2023 Feldschlösschen si è concentrata sull'elettricità e ha ampliato massicciamente le sue capacità fotovoltaiche: il risultato è stato un tasso di autosufficienza del 21% per quanto riguarda la corrente.

Feldschlösschen ha sede a Rheinfelden (AG), è attiva dal 1876 e occupa 1200 persone in 22 sedi in tutta la Svizzera, anche in Ticino (a Taverne) e nei Grigioni (a Rhäzüns e a Zizers). Ha un assortimento di più di 40 birre proprie di marca svizzera e un ampio portafoglio di bevande che spazia dall'acqua minerale al vino. La società rifornisce 25'000 clienti del settore della ristorazione e del commercio al dettaglio.

