Ritirate oltre 3000 tonnellate di prodotti Kinder in Europa

Oltre 3000 tonnellate di prodotti Kinder sono state ritirate dal mercato dopo numerosi casi di salmonellosi in Europa.

L'impatto finanziario è di «diverse decine di milioni di euro», ha annunciato il direttore generale della filiale francese di Ferrero, Nicolas Neykov, in un'intervista pubblicata ieri da Le Parisien.

«Secondo le nostre indagini, la contaminazione proverrebbe da un filtro situato in un serbatoio di burro dello stabilimento di Arlon in Belgio» e vi sarebbe arrivata «o da materie prime contaminate, o da persone», ha spiegato Neykov, che ha parlato per la prima volta dall'inizio dello scandalo sanitario.

