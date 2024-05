Previste vendite milionarie in occasione della Festa della mamma Keystone

La Festa della mamma per il commercio floreale svizzero è il giorno più importante dopo San Valentino. Dal cinque al dieci per cento delle vendite annuali sono generate in occasione di questa festività.

La stima si basa sui dati delle importazioni e delle vendite, ha dichiarato oggi Thomas Bähler dell'associazione svizzera dei grossisti di fiori all'agenzia Keystone-ATS. Secondo Bähler, l'interesse economico della festa è dovuto anche al fatto che a San Valentino si regalano principalmente singole rose. Alle madri, invece, si regalano soprattutto mazzi di fiori. Anche in questa occasione, la rosa è il fiore più venduto, ma non nel classico colore rosso.

Le vendite complessive di fiori recisi in Svizzera ammontano a circa 800 milioni di franchi all'anno. L'associazione stima le vendite per la Festa della mamma tra i 40 e gli 80 milioni di franchi. Sulla base degli ordini effettuati presso importatori e grossisti, si presume che le vendite nel 2024 si collocheranno nella parte alta della stima, secondo Bähler.

Riuscire a rifornire i negozi di fiori in un giorno di punta come questo è una sfida importante per l'importazione e il commercio all'ingrosso, spiega un comunicato. La durata di conservazione dei fiori freschi è stata prolungata di alcuni giorni grazie all'ottimizzazione dei processi logistici, alle innovazioni nella lavorazione e alle nuove varietà.

La produzione di fiori in Svizzera e in Europa è ancora ridotta in primavera, la maggior parte dei fiori venduti per la Festa della mamma proviene quindi dalle regioni vicine all'equatore. La coltivazione di fiori recisi è un settore economico importante nei Paesi produttori del sud durante tutto l'anno, che crea molti posti di lavoro. I picchi stagionali dovuti alle festività rappresentano un importante reddito aggiuntivo per le aziende floricole, afferma l'associazione del settore.

