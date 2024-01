Da Pasqua ci saranno più treni che circoleranno di nuovo attraverso la galleria di base. Keystone

A partire da Pasqua, un maggior numero di treni passeggeri tornerà a percorrere la galleria di base del San Gottardo, ha dichiarato il CEO della compagnia ferroviaria Vincent Ducrot in un'intervista rilasciata oggi a Tele Züri.

«Le condizioni di lavoro nel Gottardo sono difficili. I primi chilometri sono stati completati e si procede passo dopo passo. «Stiamo rispettando la tabella di marcia», afferma il CEO delle FFS ai microfoni del programma televisivo «CEO Talk» in onda questa sera e che Keystone-ATS ha potuto visionare in anteprima.

A settembre il Gottardo dovrebbe essere nuovamente utilizzabile senza per il trasporto di passeggeri senza limitazioni.

I tassi d'interesse non aiutano

Nell'esercizio 2023, le FFS hanno realizzato un «buon utile» e sono riuscite a stabilizzare il debito.

Infatti, sebbene l'attuale alto livello di indebitamento delle FFS superi in modo significativo il rapporto di copertura del debito della Confederazione, l'azienda dovrà ora spendere meno per garantire che questo rapporto non venga ulteriormente superato, ha indicato Ducrot.

Naturalmente l'aumento dei tassi d'interesse non è d'aiuto: le FFS sono ancora più sotto pressione per riuscire a risparmiare.

Per ovviare a ciò, la compagnia ferroviaria sta cercando di ridurre i costi aumentando l'efficienza e la standardizzazione. Anche lo sviluppo immobiliare è stato sospeso, ha spiegato Ducrot.

Non è prevista alcuna riduzione del personale. «Abbiamo un piano di crescita», ha aggiunto il CEO. Il traffico regionale e a lunga distanza verrà sviluppato, il che richiederà personale aggiuntivo.

pv, ats