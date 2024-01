Le FFS sono in trattative con i Paesi vicini per attenuare i ritardi Keystone

Le Ferrovie federali svizzere stanno negoziando con le compagnie ferroviarie dei Paesi vicini a causa dei ritardi. Un portavoce delle FFS ha confermato all'agenzia di stampa Keystone-ATS una notizia in tal senso riportata oggi dal domenicale «Sonntagszeitung».

Le FFS sono quindi in trattativa con Austria, Germania e Italia per ridurre al minimo l'impatto dei ritardi sui collegamenti ferroviari in Svizzera. Le FFS sono soddisfatte solo della puntualità dei treni francesi.

Le lentezze sui treni a lunga percorrenza provenienti da Germania, Austria e Italia e diretti in Svizzera sono all'ordine del giorno, riporta la Sonntagszeitung. Ciò mette a rischio i collegamenti in Svizzera.

Treni da Monaco non sono più in orario

Al fine di mitigare i ritardi causati da Deutsche Bahn (DB), le FFS non intendono più includere nell'orario svizzero i treni che viaggiano da Monaco di Baviera a Zurigo via San Gallo, come riportato dal domenicale. Questi treni Eurocity sono integrati nell'orario svizzero. Se l'Eurocity subisce ritardi, non c'è la possibilità di superare un treno più lento e quindi di recuperare tempo.

Per attenuare i ritardi, come detto, le FFS non vogliono più includere questi treni nella tratta San Gallo-Zurigo nell'orario svizzero. La fermata di San Gallo sarà utilizzata solo per scendere dal treno in Svizzera dalla Germania. Inoltre, i tempi di attesa per gli Eurocity in ritardo in Svizzera verranno adeguati.

Partenza anticipata a Milano

In Italia, i treni dalla stazione di Milano Centrale verso la Svizzera partiranno prima. In questo modo le FFS avranno più tempo per compensare eventuali ritardi sull'asse del Sempione da Milano via Briga a Ginevra o Basilea.

Secondo le FFS, la puntualità su questa tratta «è diminuita nel corso dell'estate scorsa, per questo si sta lavorando per migliorarla insieme ai (...) partner italiani», hanno precisato alla Sonntagszeitung. L'ex regia federale ha classificato la puntualità del traffico passeggeri internazionale dall'Italia sull'asse del Gottardo a «un livello accettabile».

Le FFS non hanno reso noto le trattative in corso con le Ferrovie federali austriache (ÖBB). Secondo il domenicale, sono in discussione diverse proposte di miglioramento. Tuttavia, le FFS hanno dichiarato di non essere «soddisfatte» della puntualità dei traffico passeggeri a lunga percorrenza dall'Austria.

mp, ats