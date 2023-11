Più collegamenti regionali per i pendolari in Ticino. (immagine d'archivio) Keystone

Con il cambiamento di orario dei trasporti pubblici del prossimo 10 dicembre, vi saranno più collegamenti per destinazioni turistiche, in particolare quelle di montagna in Vallese e nei Grigioni, indicano oggi FFS e Ferrovia retica.

Le novità riguardano traffico regionale, nazionale e internazionale, si legge in una nota dell'ex regia federale.

Come già annunciato in precedenza, ogni week-end 31 treni viaggiatori attraverseranno la galleria di base del San Gottardo con gli stessi tempi di percorrenza precedenti al deragliamento del 10 agosto scorso. Prima dell'incidente, per il 2024 su questa tratta era prevista l'introduzione della cadenza semi-oraria.

Aumento della richiesta

«Il nuovo orario offre collegamenti regionali supplementari laddove la domanda è in crescita», indica il comunicato. Fra le novità a livello nazionale si citano ad esempio il raddoppio dei collegamenti giornalieri diretti fra Ginevra e Coira, che saliranno a quota quattro.

Per la stagione invernale nonché per Ascensione, Pentecoste e il periodo da giugno a ottobre, il sabato mattina un treno diretto collegherà Zurigo a Briga (VS) con una fermata a Frutigen, nell'Oberland bernese. Domenica pomeriggio un treno percorrerà la stessa tratta in direzione opposta.

Ampliamenti nei Grigioni

In Ticino, dal 10 dicembre sarà attiva la nuova stazione di Minusio, servita dai collegamenti regionali Castione-Arbedo – Bellinzona – Locarno (S20) e RegioExpress Locarno – Lugano – Milano (RE80). Verranno inoltre aggiunti treni regionali su diverse tratte per rispondere all'aumento del traffico pendolare.

In particolare infatti ci saranno nuove connessioni mattutine infrasettimanali. Un collegamento TILO S10 dal Mendrisiotto sarà prolungato fino ad Airolo e un collegamento TILO S40 circolerà da Varese proseguendo come RE via tratta di montagna del Monte Ceneri fino a Giubiasco.

Nei Grigioni verrà introdotto un collegamento diretto ogni mezz'ora tra Landquart e Davos Platz, mentre sulla tratta Landquart – Vereina – St. Moritz si potrà beneficiare della cadenza oraria. La Ferrovia retica metterà inoltre in funzione ulteriori elettrotreni Capricorn in Surselva.

Ridotta l'offerta sul Sempione

Per quanto riguarda i collegamenti internazionali, le FFS segnalano che ci saranno diversi cantieri che avranno effetti anche sui collegamenti con l'Italia.

A causa dell'ampliamento del corridoio di quattro metri tra Domodossola (Italia) e Milano, verrà ridotta per vari anni l'offerta sull'asse del Sempione: in settimana circolerà un treno in meno in entrambe le direzioni Basilea – Berna – Milano e Ginevra – Briga – Milano.

sifo, ats