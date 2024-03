Per il periodo pasquale le FFS offriranno, tra la Svizzera tedesca e il Ticino, 49 treni speciali e un totale di circa 49'000 posti a sedere in più. La maggioranza dei treni circoleranno attraverso la galleria di base del San Gottardo, mentre altri percorreranno la vecchia linea panoramica. L'ex regia consiglia agli interessati di prenotare i posti a sedere.

Le Ferrovie federali svizzere si aspettano un numero di viaggiatori molto elevato sull'asse del San Gottardo specialmente il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e il Lunedì di Pasqua.

Per far fronte alla crescente domanda, le FFS faranno circolare un totale di 49 treni supplementari dalla Svizzera tedesca al Ticino e viceversa durante il lungo fine settimana pasquale. Inoltre, diversi treni regolari saranno ampliati con carrozze o unità aggiuntive, compresi gli EuroCity diretti in Italia.

I viaggiatori avranno così a disposizione circa 49'000 posti a sedere in più. Nonostante queste misure, le FFS non possono escludere che in singole circostanze o in caso di perturbazione si registrino frequenze elevate su alcuni treni e confidano nella comprensione della clientela.

Il personale delle FFS sarà in servizio nelle principali stazioni lungo l'asse nord-sud per fornire informazioni, viene ancora precisato.

Treni aggiuntivi anche verso l'Italia

Per soddisfare anche l'aumento della domanda di viaggi verso l'Italia, il Venerdì Santo verranno offerti due collegamenti TILO RE80 aggiuntivi da Locarno a Milano Centrale: il primo parte alle 08.52 e arriva a destinazione alle 10.55; il secondo parte alle 10.52 e arriva alle 13.00.

Questi collegamenti non passano da Chiasso, ma da Mendrisio, con fermate intermedie a Varese e Gallarate.

Come è noto, in seguito al deragliamento di un treno merci il 10 agosto 2023, la capacità della galleria di base del San Gottardo è limitata. Dal 2 marzo 2024, ogni fine settimana attraversano il tunnel 38 treni viaggiatori.

La galleria di base dovrebbe tornare alla piena attività a settembre di quest'anno.

mp, ats