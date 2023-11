La ministra sangallese si trova ad esempio in compagnia di Ursula von der Leyen e Margot Robbie. Keystone

Il quotidiano economico britannico Financial Times ha nominato la consigliera federale Karin Keller-Sutter come una delle donne più influenti del 2023. La ministra delle finanze è stata inserita in una lista di 25 nomi.

L'elogio alla sangallese comparso sul giornale è stato scritto dalla sua omologa svedese Elisabeth Svantesson. Secondo la scandinava, Keller-Sutter incarna le qualità più importanti che un politico deve possedere, ovvero conoscenza, coraggio e determinazione.

Tra le altre cose, Svantesson ha evidenziato il ruolo avuto dalla collega nel caso Credit Suisse lo scorso mese di marzo. «La sua azione decisiva per superare la crisi bancaria ha salvato l'economia svizzera. Le siamo tutti molto riconoscenti», si legge nel testo.

Le due si sono conosciute in febbraio a Stoccolma. In quell'occasione, Keller-Sutter aveva effettuato il suo primo viaggio all'estero da ministra delle finanze.

Nell'elenco del Financial Times figurano personalità della politica ma anche di altri settori, come ad esempio lo spettacolo o lo sport. Ne scaturisce un gruppo variegato, che va dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla first lady ucraina Olena Zelenska, passando per l'attrice Margot Robbie, la cantante Beyoncé, la tennista Coco Gauff o ancora la calciatrice Jenni Hermoso.

bt, ats