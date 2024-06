Secondo la Finma, la fusione tra UBS e CS non ha eliminato la concorrenza in nessun mercato Keystone

La fusione tra UBS e Credit Suisse «non elimina la concorrenza (...) in nessun segmento di mercato». A questa conclusione è giunta la Finma al termine della sua procedura di controllo.

SDA

Stando all'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), a seguito dell'acquisizione di Credit Suisse, UBS è riuscita a rafforzare la propria posizione di mercato in alcuni sottosegmenti. Tuttavia, i requisiti legali per un intervento da parte della Finma non sono soddisfatti, si legge in una nota odierna.

La procedura di controllo si è quindi conclusa «senza condizioni, oneri o ulteriori esami» da parte dell'autorità di vigilanza.

Il 19 marzo 2023, la Finma aveva anticipatamente già autorizzato la fusione delle due grandi banche ai sensi della Legge sui cartelli.

mp