I Flixbus sono ormai una realtà visibile in molti paesi. Keystone

Un altro anno record per Flix, il gruppo tedesco della mobilità che ha puntato sui bus low cost, con un fatturato record di 2 miliardi (+30%) nel 2023 e un incremento del 34% dei passeggeri, arrivati a 81 milioni.

Flix, si legge in una nota, ha raggiunto un risultato Ebitda rettificato di 104 milioni di euro, con un incremento di 97 milioni sul 2022. In Europa, Flix ha registrato una crescita del fatturato pari al 46% per un totale di 1,2 miliardi di euro, con 55 milioni (+44%) di persone trasportate nel continente. Negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, 12 milioni di persone hanno usato i servizi FlixBus e Greyhound nel 2023, con un aumento sul 2022 di circa il 36%. In questo segmento, il fatturato è cresciuto dell'11% per un totale di 615 milioni di euro grazie anche all'integrazione definitiva di Greyhound nel sistema di prenotazione di Flix, che ha facilitato l'accesso a un'ampia offerta integrata di servizi di bus intercity. In Turchia sono state 14 milioni le persone che hanno viaggiato con Flix nel 2023 (+8% rispetto al 2022), generando un fatturato totale di 189 milioni di euro (+15% rispetto al 2022).

Con il lancio del servizio FlixBus in Cile a ottobre, che ha segnato uno degli esordi di maggior successo per la società, nel 2023 Flix ha anche consolidato la presenza in America del Sud. Inoltre, Flix ha ampliato la propria rete di collegamenti in Brasile, aggiungendo al proprio network nazionale 35 nuove città, fra cui Salvador e Fortaleza. Nel febbraio 2024 il servizio FlixBus ha debuttato anche in India, il secondo mercato per i viaggi in autobus al mondo. Attualmente la società opera 200 collegamenti giornalieri da e verso 46 città, fra cui Delhi, Lucknow, Jodhpur e Varanasi, e prevede già di lanciare nuove connessioni espandendo la propria offerta anche all'area meridionale del paese.

SDA