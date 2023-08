I passeggeri stanno aumentando in modo più netto del previsto. Keystone

Risultati in forte crescita per Flughafen Zürich, la società di gestione dell'aeroporto di Zurigo, scalo che nel 2023 festeggia i 75 anni di esistenza.

Stando ai dati diffusi stamani nei primi sei mesi il fatturato è salito (su base annua) del 26% a 577 milioni di franchi: nel confronto con lo stesso periodo (pre-pandemico) del 2019 la flessione si è ormai ridotta al 2%.

L'utile operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) ha fatto un balzo del 36% a 324 milioni. Ancora più marcata è stata la crescita dei profitti netti, che sono passati da 55 a 149 milioni (+149%): si tratta del secondo miglior risultato semestrale nella storia dell'azienda.

L'aumento dei ricavi è dovuto principalmente ai maggiori proventi dell'attività di volo: grazie all'aumento del traffico e del volume dei passeggeri gli incassi in questione sono aumentati di oltre un terzo, raggiungendo i 279 milioni di franchi.

Più della metà delle entrate sono comunque state generate nel settore non aeronautico, che comprende le attività commerciali, i parcheggi, le proprietà immobiliari e gli investimenti internazionali: in questo comparto il giro d'affari è aumentato del 18%, raggiungendo 298 milioni. Il valore del 2019 è stato superato del 10%.

L'aeroporto si aspetta che le tendenze positive relative a passeggeri e ricavi commerciali continuino. Per l'insieme del 2023 la dirigenza pronostica circa 28 milioni di passeggeri (rispetto ai 22,6 milioni del 2022 e ai 31,5 milioni del 2019), un numero superiore ai 26 milioni ipotizzati in marzo. Malgrado l'aumento dei costi operativi l'utile dell'esercizio dovrebbe perciò essere «significativamente superiore» a quello del 2022, fanno sapere i vertici.

Le cifre pubblicate oggi sono superiori alle attese degli analisti, in particolare per quanto riguarda la redditività, e in borsa l'effetto non è quindi mancato: il titolo Flughafen Zürich ha aperto in progressione del 3%, per poi stabilizzarsi su un rialzo di circa l'1,5%. Dall'inizio di gennaio l'azione ha guadagnato il 24% e positiva è la performance anche sull'arco di tre anni: +28%.

Fondata nella sua forma attuale nel 2000, attraverso la fusione di due imprese esistenti, la società Flughafen Zürich è proprietaria dell'aeroporto di Zurigo-Kloten (ZH) e gestisce lo scalo, insieme ad altre strutture all'estero. L'azionista principale è il canton Zurigo, che controlla un terzo del capitale. L'aeroporto più importante della Svizzera è nato subito dopo la seconda guerra mondiale, con il trasferimento delle attività aviatorie che fino ad allora erano a Dübendorf (ZH). La prima pista entrò in funzione il 14 giugno 1948, quando un quadrimotore Douglas DC-4 della Swissair spiccò il volo verso Londra.

hm, ats