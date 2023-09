Flyer è un marchio importante nel settore della bicicletta elettrica. Keystone

Il produttore svizzero di biciclette elettriche Flyer sta pensando di tagliare fino a 80 posti di lavoro, quasi un quarto del suo organico. L'impresa con sede a Huttwil, nel canton Berna, motiva la decisione con la difficile situazione di mercato.

«La domanda è in calo dalla fine dell'anno scorso: stiamo parlando di un dimezzamento delle vendite e degli ordinativi nell'arco di due anni», si legge una comunicazione aziendale interna indirizzata ai dipendenti e citata oggi dai quotidiani Berner Zeitung e Der Bund.

Come noto la pandemia ha causato un boom dello smercio di biciclette, con prezzi che sono saliti notevolmente. A questo si sono aggiunte le difficoltà di fornitura: i costi di approvvigionamento sono saliti e i tempi di consegna si sono dilatati. Ora i magazzini sono pieni e l'eccesso di scorte – insieme con la crescita degli oneri energetici – mette sotto pressione le aziende.

Stando ai vertici di Flyer – ditta che sino al 2018 si chiamava Biketec – è necessario intervenire per garantire la base economica e la competitività internazionale della società, in modo sostenibile e a lungo termine. Non è ancora chiaro quanti impieghi andranno effettivamente persi: l'azienda ha avviato un processo di consultazione, in ossequio alle normative di legge.

hm, ats