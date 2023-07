Franz Carl Weber è un marchio che ha fatto la storia del commercio al dettaglio in Svizzera. Keystone

Cambio di proprietà per Franz Carl Weber (FCW): la catena di negozi di giocattoli di lunga tradizione viene rilevata da Müller, società tedesca attiva (anche in Svizzera) nel settore delle drogherie.

La notizia, diffusa dalla Handelszeitung, è stata confermata all'agenzia Awp da Marcel Dobler, presidente del consiglio di amministrazione di FCW e consigliere nazionale (PLR/SG). Le parti hanno concordato di non rivelare il prezzo di vendita.

Il marchio Franz Carl Weber continuerà a esistere e al momento non sono previste modifiche alla rete di filiali, ha proseguito Dobler, che è entrato a far parte di FCW come azionista nel 2018 e detiene circa la metà del capitale. «Per il cliente non cambierà nulla», ha aggiunto l'imprenditore quasi 43enne che è stato pure cofondatore di Digitec. «Per me l'azienda rimane una questione sentimentale».

Franz Carl Weber è presente in Svizzera con 23 filiali – fra cui una a Coira, mentre più nessuna in Ticino – in cui lavorano 200 dipendenti. L'azienda è nata nel 1881 nella Bahnhofstrasse di Zurigo, quando la strada non aveva ancora la nomea che ha oggi, e a fondarla fu l'omonimo imprenditore di origine tedesca.

Fra i prodotti venduti fin dall'inizio figura il cavallo a dondolo, diventato presto un simbolo inserito nel logo, ancora presente oggi. La società è rimasta proprietà della famiglia fondatrice sino al 1984: passò poi a Denner, quindi al gruppo francese Ludendo e dal 2018 a un gruppo di investitori, fra cui appunto Marcel Dobler.

hm, ats