Una seggiovia di Verbier Keystone

Neve, sole e vacanze. Ingredienti che non sono mancati negli scorsi giorni per la felicità delle stazioni sciistiche: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero degli ospiti è finora cresciuto del 18%, indica Funivie svizzere in una nota.

Keystone-SDA, fc, ats SDA

Rispetto alla media quinquennale, l'incremento è addirittura del 31%, precisa l'associazione mantello dei gestori degli impianti di risalita basandosi sui dati di 120 società affiliate.

Il buon andamento si spiega con le nevicate precoci di metà novembre fino a basse quote. Poco prima di Natale la neve è tornata abbondante anche sull'Altopiano, permettendo un bianco Natale in diverse regioni nord-alpine. Ciò ha generato un forte aumento delle prenotazioni a breve scadenza.

Il bel tempo ha anche attirato i turisti giornalieri nei comprensori sciistici. Tutte le regioni ne hanno beneficiato.