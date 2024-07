Il ministro brasiliano delle finanze Fernando Haddad - al centro della foto - mentre parla al G20 di Rio de Janeiro. Keystone

Nel corso del G20 che si tiene in Brasile, le delegazioni hanno approvato oggi per acclamazione, su invito del ministro dello sviluppo Wellington Dias, il documento fondante dell'Alleanza globale contro la fame e la povertà.

SDA

In precedenza, il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, in apertura dei lavori della Task force globale contro la fame e la povertà del G20, ha affermato che un modo per mobilitare risorse per combattere la fame e la povertà è far sì che i super-ricchi paghino la loro giusta quota di tasse.

«In tutto il mondo, i super-ricchi usano una serie di trucchi per eludere i sistemi fiscali, ha affermato. «Se i miliardari – ha aggiunto – pagassero una tassa del 2% della loro ricchezza, potremmo raccogliere tra i 200 e i 250 miliardi di dollari all'anno, circa 5 volte l'importo che le 10 maggiori banche multilaterali hanno dedicato alla lotta alla fame e alla povertà nel 2022».

SDA