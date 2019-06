G20 contro i colossi del web: «Serve il fisco giusto»

Come tassare i big del web? Source: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Il G20 finanziario muove contro i colossi del web per la tassazione giusta: Facebook, Google, Amazon e altri operatori sono sotto accusa per l'opzione di Paesi a bassa fiscalità, a prescindere dal cliente finale.

Il tema, già in evidenza, ha acquistato maggiore slancio dopo che il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, spegnendo le attese sul faccia a faccia col governatore della Banca centrale cinese Yi Gang sul contenzioso commerciale, ha detto che progressi «non sarebbero maturati fino all'incontro del G20» di Osaka, a fine mese, tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping. I dazi pesano sulla crescita che, in una bozza circolata del comunicato finale, è vista in fase di «stabilizzazione».

Pur condividendo la necessità di rivedere il sistema, non sarà facile arrivare alle regole per i colossi del web. C'è l'ipotesi doppio pilastro: da un lato la tassazione di beni o servizi dove sono venduti anche se la presenza fisica della compagnia è altrove; dall'altro, se le società riescono a sfuggire, il varo di un'aliquota minima globale da concordare.